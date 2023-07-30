Спилбергу есть чему поучиться: иностранцы пришли в восторг от советского фильма без «спецэффектов»

Даже голливудские картины не могут с ним тягаться.

Кинофантастку, как известно, обожают во всем мире. Особенно это направление популярно в Штатах, ведь считается, что голливудские режиссеры достигли неслыханных высот в этом жанре. Однако не все американцы с этим согласны.

За океаном найдется немало поклонников советского кинематографа, советской фантастики в частности. Особый восторг у иностранцев вызвала картина «Гостья из будущего», и вот почему.

По мнению американских зрителей, даже Стивену Спилбергу и Джорджу Лукасу есть чему поучиться у советских киношников. Их впечатлило, что при весьма скромных и минимальных спецэффектах получилась настолько добротная и интересная история о путешествии во времени. Также иностранцам понравилась убедительная игра юных артистов.

Один из рецензентов даже предположил, что один из мэтров голливудского кино вдохновился советской картиной: «Пираты умеют менять свою внешность и превращаться в кого угодно. Не отсюда ли Джеймс Кэмерон взял идею „Терминатора“?»