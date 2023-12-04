Спилберг считает этот российский фильм шедевром: у нас о ленте слышали единицы

Стивен Спилберг по праву считается одним из главных современных режиссеров. Легенда экрана, несмотря на свой возраст, продолжает работать и делится с публикой своими любимыми фильмами. И, как оказалось, нередко постановщик обращается и к российскому кино.

Так, Спилберг остался в восторге от драмы Александра Сокурова «Русский ковчег», выпущенной в самом начале 2000-х. Постановщик похвалил и операторскую работу, и старания режиссера, ведь фильм снимался одним дублем после сотен репетиций.

«Не знаю, видели ли вы ее, но к ней обязательно надо обратиться. Один кадр!» — восторгался Спилберг.

При этом редкий отечественный зритель может разделить восторг голливудского режиссера. Дело в том, что в отечественном прокате «Ковчег» шел лишь в нескольких кинотеатрах. В США же лента пользовалась большим успехом и принесла ее создателям внушительные сборы.