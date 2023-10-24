Спилберг раскрыл, что лучше всего делали в советском кино: никто из иностранцев не повторил успех

Советское кино признано во всем мире. Картины Сергея Эйзенштейна, Михаила Калатозова, Андрея Тарковского и Элема Климова и по сей день изучают студенты в киновузах. В своих симпатиях к картинам из СССР признался и культовый режиссер Стивен Спилберг, автор «Инопланетянина» и «Списка Шиндлера».

В одном из интервью постановщик поведал, что больше других советских фильмов он любит ленту «Летят журавли». Спилберг отметил, как мастерски режиссер показал личную драму на фоне масштабной и кровопролитной войны. Однако больше всего голливудского мэтра зацепила совсем не зрелищность эпохального фильма.

«Русские делают великие поцелуи в кино», — с улыбкой добавил Стивен Спилберг.

Постановщика приводит в восторг игра советских актеров, их нежность и трепет на экране. Режиссер похвалил коллег из России за образность и тонкую работу с визуальной составляющей кино.