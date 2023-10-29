Спилась, лишившись ребенка: не позавидуете судьбе главной гадины советских сказок

Вера Алтайская играла в кино одних лишь мачех, злодеек и просто неприятных зрителю персонажей. Поэтому фанаты, которые верят в мистику и эзотерику, не удивляются печальной судьбе актрисы эпизодического жанра.

Родного отца Алтайская не знала, а отчим Константин Алтайский-Королев угодил в тюрьму, когда ей еще не исполнилось 18 лет. Оставив старую жизнь в прошлом, молодая Вера уехала покорять Москву. Но оказалось, что, несмотря на успешное начало карьеры, ее злоключения только начинались.

Юная актриса влюбилась в коллегу по цеху Алексея Консовского, вышла замуж и родила красавицу-дочь. Но брак просуществовал совсем недолго. Консовский вероломно бросил Алтайскую и, поговаривают, забрал ребенка, но позволял матери общаться с наследницей. Хотя информация в прессе на этот счет является противоречивой, доподлинно не известно, так ли было на самом деле.

Повзрослевшая и оставшаяся без материнского надзора дочь Веры Светлана стала перебарщивать с алкоголем. И в скорости пагубная привычка ее погубила. Забегая вперед, эта же зависимость спустя годы погубила и саму Алтайскую.

В декабре 1978 года после нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью актрисы не стало. И с ней не оказалось рядом ни дочери, ни бывшего мужа. Умерла главная злодейка СССР, забытая поклонниками и оставленная семьей, в одиночестве, как пишет портал «СтарХит».