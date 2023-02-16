Спилась и потеряла всех, кого любила: трагическая судьба советской Мэрилин Монро

Валентина Серова легко бы могла стать ещё одной звездой советского кинематографа. Яркая блондинка с голубыми глазами чем-то напоминала известную всему миру Мэрилин Монро. У девушек действительно было нечто схожее. Они обе были глубоко несчастны.

Карьера советской артистки складывалась удачно, а вот личная жизнь доставила девушке много печали.

Ее первый муж был летчиком и разбился во время вылета. Это ознаменовало чёрную полосу в жизни актрисы и только после 11 одиноких лет она вновь решила попытать счастье.

Однако в это время Валентина уже пристрастилась к выпивке. Второй брак распался, а красавица стала еще чаще употреблять спиртные напитки. Актриса начала необратимо меняться, и вскоре от неё отвернулись абсолютно все. Она продавала мебель и одежду, лишь бы купить ещё алкоголя. Вредная привычка в конце концов, стала причиной ее смерти.