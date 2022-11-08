Spice Girls воссоединились на одну ночь: не поверите, но рыженькой уже пятьдесят

Поклонники Spice Girls не верят своему счастью. Солистки некогда популярной группы снова вместе. Для их грандиозного воссоединения нашелся веский повод.

Кадрами с известными на весь мир исполнительницами в своих социальных сетях поделился Дэвид Бекхэм. В опубликованном ролике можно увидеть Викторию Бекхэм, лихо отплясывающую рядом с другими «перчинками».

«Дружба на всю жизнь», — описал происходящее футболист. Как оказалось, знаменитости встретились ради того, чтобы отпраздновать 50-летний юбилей Джерри Холлиуэлл.

Интернет-пользователи тут же принялись делиться впечатлениями от увиденного. «Дэвид, спасибо, что запечатлел это! Мое сердце сейчас разорвется от счастья. Это моя жизнь из 90-х», «Нет вечеринки лучше, чем вечеринка Spice Girls», «Это видео сделало мой день», — пишут фолловеры Бекхэма.