Сперва ушла Пугачева: скончалась жена Раймонда Паулса

Композитор Раймонд Паулс переживает большую утрату. Во время операции на ноге скончалась его жена Светлана, с которой Паулс прожил в браке больше шестидесяти лет.

Стало известно, что последней гостьей покойной стала Алла Пугачева. В день, когда Светлане стало плохо, Примадонна решила проведать старого друга, который написал для нее множество песен. Паулс не планировал посещать фестиваль Лаймы Вайкуле, на который прибыла Пугачева, поэтому она решила навестить композитора лично.

Именно Алла Борисовна настаивала на том, чтобы супругу Паулса как можно скорее госпитализировали. После ее ухода семья сразу вызвала скорую, и женщину положили в больницу. Врачи настояли на проведении срочной операции, но здоровье пожилой женщины не выдержало вмешательства.

Утешает Паулса лишь то, что скоропостижная смерть избавила его жену от жизни, полной боли: во время операции врачи обнаружили у нее обширное поражение метастазами, передает МК.