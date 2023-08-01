Сперва тромб, потом инсульт: выходка Поргиной обернулась печальными последствиями

Вдова Николая Караченцова много лет провела рядом с мужем и заботилась о его здоровье. Но годы не пощадили и ее саму — сегодня Людмила Поргина столкнулась с серьезной проблемой. Из-за тромба ее жизнь может оборваться в любой момент.

Артистка рассказала, что у нее в правой ноге обнаружили сгущение крови. Если тромб оторвется, он в любой момент может попасть в легкие или в мозг, вызвав тем самым инсульт или легочную эмболию. Под новый год актриса заметила боль в колене, которая не проходила несколько дней. Поргина обратилась к врачам и выяснила, что находится в тяжелом состоянии, буквально угрожающем ее жизни. Сегодня актриса принимает лекарства для разжижения тромба.

Всему виной ее слишком активный образ жизни. Людмила Андреевна признается, что не против выпить шампанского, иногда предпочитает и более крепкие напитки, что, как известно, наносит большой вред сосудам, а особенно в таком возрасте. В этом году Поргиной исполняется 75 лет.