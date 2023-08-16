Сперва ограбили, теперь подали в суд: вдове Градского можно только посочувствовать

Семья Александра Градского вновь угодила в публичный скандал. Его старшие наследники и молодая жена продолжают выяснять отношения вокруг оставшегося после артиста состояния. И вдове инструменталиста приходится очень непросто.

Еще при жизни композитора Марина Коташенко столкнулась с осуждением публики, которая подозревала ее в заключении брака по расчету. Вскоре после смерти любимого манекенщица стала жертвой ограбления, сообщив, что неизвестные угрозами заставили ее отдать им 100 млн рублей.

А теперь вдова оказалась фигурантом судебного дела. Против нее подал иск взрослый пасынок Даниил, сын Градского от третьей жены. В своем заявлении мужчина изложил подозрения в нечестности мачехи. По его данным, когда композитор находился в клинике, Коташеко вывезла из квартиры крупную сумму денег наличными и спрятала в неизвестном месте. Таким образом она сберегла эти средства от разделения между всеми наследниками.

Женщина призналась в беседе с корреспондентом «МК », что даже пока не слышала о претензиях сына артиста.