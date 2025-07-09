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Сперва Библия, потом Саша Белый: Дюжев категорически запретил своим детям смотреть «Бригаду» лишь по одной причине

9 июля 2025 17:09
Сперва Библия, потом Саша Белый: Дюжев категорически запретил своим детям смотреть «Бригаду» лишь по одной причине

В будущем, может, и разрешит. Но пока на этот сериал в доме артиста наложено табу.

Дмитрий Дюжев, которому сегодня, 9 июля, исполняется 47 лет, до сих пор остается для миллионов зрителей Космосом из культовой «Бригады» и лихим Саймоном из «Жмурок». Но для своих двух сыновей — 10-летнего Дмитрия и 15-летнего Ивана — он вовсе не криминальный герой с экрана, а заботливый отец с твердыми принципами.

Оказалось, что знаменитый актер категорически запрещает сыновьям смотреть фильмы да сериалы, прославившие его на всю страну. По словам Дюжева, у подрастающих детей еще не сформировалось мировоззрение, и такие образы могут сыграть злую шутку.

Сперва Библия, потом Саша Белый: Дюжев категорически запретил своим детям смотреть «Бригаду» лишь по одной причине

«Молодому поколению не нужно видеть подобные примеры. У них нет опыта, они не познали, какими бывают люди, что ими движет и почему», — объяснял он в комментарии Voice.

Зато в доме Дюжевых есть то, что, по мнению артиста, действительно должно лечь в основу воспитания: огромная библиотека. В ней — Библия, пословицы Даля, словарь Ожегова и «История государства Российского» и много других книг, необходимых для развития личности с большой буквы.

«Вот это то, что нужно сначала освоить, понять эту мудрость, иметь ее как основу. Только потом можно будет смотреть такое кино», — уверен артист.

Сперва Библия, потом Саша Белый: Дюжев категорически запретил своим детям смотреть «Бригаду» лишь по одной причине

Дюжев подчеркивает: важно не только что показывают экранные герои, но и какой финал ждет персонажей. Так что пока для детей Дюжева — никаких бандитов с экрана. Сначала — книги, религия и духовные ценности, а уж Саша Белый пускай подождет.

Ранее мы также писали: В карьере Панина есть лишь два проекта с рейтингом 8+: «Бригаду» назовете сходу, а вот второй — очень навряд ли

Фото: Кадр из сериала «Бригада»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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6 комментариев
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