Сперматозоид в кроссовках: как американцы опозорились на Олимпиаде-96

Летняя Олимпиада 1996 года в американской Атланте, ставшая для США первой за несколько десятилетий, оказалась одной из самых дорогих в мировой истории. Хотя организаторы и пытались сэкономить буквально на всем, общий бюджет главного спортивного мероприятия мира в итоге все равно обошелся более чем в 4 млрд долларов.

А вот талисман этой Олимпиады — «продукт информационных технологий» по имени Иззи — не понравился в итоге почти никому, включая собственного создателя Джека Райана. Непонятное аморфное существо синего цвета раскритиковали еще на презентации в Барселоне в 1992 году, когда закрывали предыдущую Олимпиаду.

Во время Олимпиады-96 критика Иззи достигла таких масштабов, что рядовые американцы звали его не иначе, как сперматозоид в кроссовках. И по сей день он считается самым провальным символом за всю олимпийскую историю.