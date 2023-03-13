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Сперматозоид в кроссовках: как американцы опозорились на Олимпиаде-96

13 марта 2023 06:30
Сперматозоид в кроссовках: как американцы опозорились на Олимпиаде-96

Талисман домашних для США летних Олимпийских игр не понравился в итоге почти никому.

Летняя Олимпиада 1996 года в американской Атланте, ставшая для США первой за несколько десятилетий, оказалась одной из самых дорогих в мировой истории. Хотя организаторы и пытались сэкономить буквально на всем, общий бюджет главного спортивного мероприятия мира в итоге все равно обошелся более чем в 4 млрд долларов.

А вот талисман этой Олимпиады — «продукт информационных технологий» по имени Иззи — не понравился в итоге почти никому, включая собственного создателя Джека Райана. Непонятное аморфное существо синего цвета раскритиковали еще на презентации в Барселоне в 1992 году, когда закрывали предыдущую Олимпиаду.

Сперматозоид в кроссовках: как американцы опозорились на Олимпиаде-96

Во время Олимпиады-96 критика Иззи достигла таких масштабов, что рядовые американцы звали его не иначе, как сперматозоид в кроссовках. И по сей день он считается самым провальным символом за всю олимпийскую историю.

Фото: Legion-Media
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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