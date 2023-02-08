Спел главную песню Олимпиады-80 и пропал: что стало с самым популярным певцом Прибалтики

В СССР особой популярностью и почетом пользовались певцы из Прибалтики. Одним из любимых артистов был Тынис Мяги из Эстонии. Как сложилась его жизнь после того, как он ушел с советской эстрады?

Мяги завоевал огромную любовь зрителей благодаря своему обаянию и приятному голосу. Тынис даже исполнил главную песню Олимпиады 1980 года, которая проходила в СССР. Также он исполнил шлягеры «Остановите музыку», «Я не умею танцевать» и «Детектив», ставшие всесоюзными хитами.

Во второй половине 80-х популярность Мяги в РСФСР пошла на спад. Тогда артист решил вернуться на родину и сменить репертуар. Тынис стал сочинять собственные песни с глубоким философским смыслом. Сегодня артист служит в одном из драматических театров Эстонии и часто появляется на сцене. На его счету роли в спектаклях «Война и мир» и «Три сестры».

74-летний артист до сих пор востребован на родине. О советском периоде своей карьеры Тынис вспоминает с теплотой и ностальгией. О том, как изменилась его жизнь после СССР, Тынис рассказал корреспондентам издания «Аргументы недели ».