Спектакль окончен: очередное достижение Алисы Тепляковой оказалось фикцией

В России не утихают споры вокруг Алисы Тепляковой, девочки-гения, которая поступила в МГУ в 9 лет. Недавно ее отец обнародовал аудиозапись того, как она сдавала экзамен по психологии. Ее оценил в интервью «КП» профессора НИУ ВШЭ Андрей Подольский.

Он заявил, что сомневается в подлинности записи: слишком удивило, что принимавший экзамен преподаватель не задавал дополнительных вопросов и не поправлял студентку. В целом же, как уверен профессор, Алиса Теплякова просто воспроизводит зазубренные по определенной методике ответы. Но при этом ребенок не вникает в суть, не анализирует и не погружается в вопрос.

Таким образом, говорить о ее гениальности нельзя. Более того, Подольский подчеркнул, что девочка стала жертвой отца, и он ее жалеет. Такого же мнения придерживается и большинство россиян. В комментариях они назвали папу Алисы неудачником, который просто воплощает в детях свои амбиции, не задумываясь о них. Также люди возмутились тем, что бездействует уполномоченный по правам ребенка, потому что, по их мнению, бедную Алису просто дрессируют и лишают детства.