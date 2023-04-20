Спецслужбы скрывали от общественности: какую советскую песню обожала Елизавета II

Елизавета II почти всю жизнь придерживалась строгих правил протокола, ведь королевский статус ее обязывал. Но иногда монаршая особа давала волю своим эмоциям, чем удивляла общественность.

Один из таких случаев произошел на церемонии с участием приглашенных звезд. На этом мероприятии выступала российская певица и экс-участница «Народного артиста-3» Марина Девятова. Певица сильно волновалась, ведь выступление перед монаршей особой — огромный стресс для любого человека. К счастью, Елизавета II помогла разрядить обстановку и начала подпевать Девятовой, когда та исполняла песню «Подмосковные вечера». Это стало шоком для Марины, ведь она не могла и предположить, что Елизавета II обожает советские песни.

Однако никаких видео с того мероприятия нет. Всем присутствующим строго запретили включать телефоны, а саму церемонию решили не снимать на камеры. Спецслужбы сделали все возможное, чтобы никто не узнал о трепетном отношении королевы Британии к советскому хиту. Об этом Девятова рассказала на YouTube-шоу «PROжизнь ».