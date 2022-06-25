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Специально строят козни? Екатерина Андреева взорвалась из-за вранья

25 июня 2022 13:32
Специально строят козни? Екатерина Андреева взорвалась из-за вранья

Екатерина Андреева не выносит слухов о ее возрасте.

Телеведущая Екатерина Андреева уже много лет радует россиян с экранов телевизоров. Поклонники Екатерины отмечают, что она всегда прекрасно выглядит и очень следит за собой. Сама же Андреева болезненно относится к тому, что некоторые интернет-порталы прибавляют ей лишние годы.

Некоторые источники утверждают, что Андреева недавно отметила 60-летний юбилей, что повергло ведущую в шок. Она рассказала, что многие знакомые начали поздравлять ее с праздником, тогда как до 60 ей еще далеко. Ходят слухи, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков даже изменил дату рождения Екатерины в паспорте, чтобы она оставалась моложе. Андреева на это заявление возмутилась.

«Я уверена, что интернет-издания лгут специально, потому что кому-то хочется, чтобы я выглядела, мягко говоря, устаревшей. Ну, а как еще объяснить, что человеку приписывают порядка шести лет?» — говорит Екатерина в интервью изданию «7Дней».

По словам Андреевой, ничего хорошего в таких слухах нет, и когда у нее будет настоящий юбилей, то никто не придет ее поздравить.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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