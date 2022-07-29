«Специалист по обольщению старушек»: Шаляпина втянули в новый скандал

Конфликт между Прохором Шаляпиным и Аленой Жигаловой набирает обороты. Все началось около недели назад, когда журналистка удивилась присутствию Шаляпина на вечере памяти Жанны Фриске, предположив, что таким образом он просто пиарится на имени звезды. Певца задели слова блогера — он позволил себе оскорбительные выражения в сторону Алены, засомневавшись в ее образовании и журналистском опыте. Кроме того, Шаляпин пригрозил ей физической расправой. Позже он, правда, признал, что последние заявления были неудачной шуткой.

В новом выпуске шоу на своем YouTube-канале Жигалова не оставила слова Шаляпина без внимания. Она заявила, что является дипломированной выпускницей журфака в Санкт-Петербурге, в отличие от Шаляпина, который имеет навыки совсем в другом мастерстве.

«Специалист по обольщению старушек», — заявила Алена, намекая на возрастных избранниц Прохора.

Шаляпин, которого втянули в новый скандал, пока не прокомментировал слова блогера. Но зная его обидчивость, поклонники в Сети предполагают, что ответ Алене не заставит себя ждать.