Спать голым на Руси строго запрещалось: вот почему нарушителей ждали адские муки

Крестьяне в прошлом не надевали специальную одежду для сна, так как ее не существовало до середины 20-го века. Исследователи считают, что это связано с суевериями и верованиями того времени. Для крестьян сон был переносом души в другой мир, и никто не хотел появляться там нагим.

Также существовало поверье, что нагой человек, а особенно женщина, становится особенно уязвимым перед нечистой силой. Чтобы не привлекать чертей и не вызывать негативные явления, крестьяне спали в одежде. Женщины не снимали платки, чтобы сохранить свою неприступность и защитить себя от вредоносных влияний.

Крестьянки также покрывали головы платками во время сна, поскольку существовали верования в то, что непокрытая голова может привлечь нечистую силу и привести к негативным последствиям. Боялись, что спящая без головного убора может оказаться на Суде Божьем, где будет решаться ее судьба и судьба ее души.

Однако не все крестьянки придерживались этих обычаев. Некоторые девушки осмеливались спать голышом, надеясь увидеть вещие сны и пообщаться с нечистой силой. Это нарушение общепринятых норм вызывало недоверие и осуждение со стороны общества. Таких порицали и даже сторонились.