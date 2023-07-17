Спасти не удалось: нелепая гибель рыжего из «Джельсомино» растрогает до слез

Сережа Крупенников обрел огромную популярность еще в юном возрасте. На весь СССР его прославила главная роль в мюзилке «Волшебный голос Джельсомино», снятом по произведению Джанни Родари.

Крупенников родился в семье инженеров и попал в кино совершенно случайно. Кто-то из родственников отправил фото Сережи в «Ленфильм», и руководству понравился харизматичный рыжеволосый мальчик. За свою недолгую кинокарьеру Сергей снялся в четырех картинах, которые пользовались огромным успехом у зрителей.

Но, несмотря на явный талант и оглушительную народную любовь, Крупенников не связал свою жизнь с кино. Он отучился в технологическом институте, затем открыл свой бизнес. Всю жизнь бывший актер избегал прессы и старался не светиться на публике. До последнего дня Сергей проработал в компании по ремонту бытовой техники.

Звезды детских советских фильмов не стало в 49 лет. Он ехал на велосипеде, и его сбил мотоциклист. Спасти Крупенникова не удалось. До сих пор его нелепая смерть не укладывается у поклонников в голове.