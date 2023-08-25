Спасли шедевр: из этого фильма Рязанова вырезали большую часть сцен

Советская цензура просматривала все картины, которые собирались представить массовому зрителю. И если в одних случаях эксперты могли оставить фильм без изменений, то в других — полностью переиначивали его. И такой участи подвергались работы даже признанных гениев кинематографа.

Так, изначально лирическая комедия «Служебный роман» Эльдара Рязанова должна была длиться 4 часа 40 минут и состоять из четырех частей. Но, как только цензоры отсмотрели всю работу, они внесли множество правок.

Например, вырезали эпизод, где герои занимаются гимнастикой, и лишили фильм героя. Так, перед зрителями должен был появиться муж Верочки, роль которого исполнил Александр Фатюшин. Всего же цензоры заставили Рязанова убрать больше двух часов экранного времени.

Но в итоге картина все равно вышла на экраны. И сразу же «Служебный роман» стал культовым, поэтому уже не одно поколение зрителей наслаждается фильмом.