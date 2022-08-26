Спасла операция: как сейчас выглядит тучная до безобразия Черно из «Дома-2»

Александра Черно считалась одной из самых ярких участниц шоу «Дом-2». Затаив дыхание, зрители наблюдали не только за тем, как знаменитость строит свою любовь, но и за тем, как она избавляется от лишнего веса. Стоит отметить, что первое удавалось звезде экрана лучше, чем второе.

Тучная до безобразия Черно пыталась соблюдать диету, однако каждый раз любовь к вкусной еде побеждала. Вскоре Александра оставила попытки похудеть, поскольку забеременела. Лишь после родов экс-участница скандальной телестройки взялась за себя и, наконец, привела свое тело в форму.

Сегодня в социальных сетях поклонники могут увидеть снимки, на которых Черно попросту не узнать. Звезда заметно похудела, избавившись от 60 килограмм. Но помогла ей в этом не сила воли, а операция по уменьшению желудка.

Останавливаться на достигнутом Черно не собирается. Она огорошила поклонников новостью о том, что вновь решилась лечь под нож хирурга. Теперь знаменитость намерена скорректировать овал лица.