Спасла миллионы женщин во всем мире: этого об авторе культовой Барби не знал никто

Компания с мировым именем и многомиллионным состоянием Mattel развилась из небольшого семейного дела по производству рамок для фото. Технология была налажена прямо в гараже супругов Рут и Эллиот Хэндлеров в 1945 году. Однажды из остатков дерева мужчина смастерил кукольные домики, которые его жена смогла выгодно продать в магазин игрушек. А в 1959 году Mattel представила первую куклу Барби, образ которой придумала Рут и назвала в честь собственной дочери.

Роскошная блондинка в модной одежде выделялась на витрине среди обычных пупсов. К 1965 году выручка от продажи моделей Барби принесла компании первые 100 млн долларов. Но на вершине славы Рут продержалась недолго. В 70-е годы для нее началась черная полоса: сначала сгорел огромный склад с куклами, что принесло компании убытки, затем случилась забастовка работников, а после женщину обвинили в финансовых махинациях и приговорили к условному сроку. Накладывались и личные переживания: дочка Барбара отказалась общаться с матерью, которая в это время проходила лечение от рака груди.

Рут перенесла операцию, а протезы молочных желез ей не подходили. Она стеснялась перемен во внешности, замкнулась и не выходила из дома. Но вскоре Хэндлер смогла взять себя в руки: она лично разработала дизайн новых протезов для груди. Удобными приспособлениями от новой компании Рут пользовалась даже вдова экс-президента Джеральда Форда. Своим изобретением Хэндлер помогла миллионам женщин во всем мире, пишет «Новый очаг ».