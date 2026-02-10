Оповещения от Киноафиши
Спасите наши уши: просмотр «Повелителя мух» от ВВС для меня превратился в пытку – хвалю и ругаю сериал с новым Драко Малфоем

Спасите наши уши: просмотр «Повелителя мух» от ВВС для меня превратился в пытку – хвалю и ругаю сериал с новым Драко Малфоем

10 февраля 2026 11:54
Спасите наши уши: просмотр «Повелителя мух» от ВВС для меня превратился в пытку – хвалю и ругаю сериал с новым Драко Малфоем

Долгожданный проект выглядит дорого и богато, а Локс Пратт показывает, чего от него ждать в «Гарри Поттере».

«Повелитель мух» от ВВС оказался беспощадной экранизацией классического романа Голдинга, которая не оставляет ни капли надежды. Зато оставляет желание спросить монтажера звука и композитора: а что это было-то вообще?

Сценарист Джек Торн и режиссёр Марк Манден создали атмосферу нарастающего первобытного ужаса. Дети здесь – не условные «ангелочки», а живые, сложные персонажи, чьи хрупкие альянсы рушатся с пугающей скоростью.

Съёмки в джунглях Малайзии, грязные лица, реальная жестокость в сценах охоты – всё работает на ощущение полного погружения в дикость.

Однако главный и, увы, раздражающий минус – саундтрек.

Спасите наши уши: просмотр «Повелителя мух» от ВВС для меня превратился в пытку – хвалю и ругаю сериал с новым Драко Малфоем

Композитор Кристобаль Тапия де Веер заполнил сериал пронзительными, диссонирующими скрипами и нарастающим гулом, которые должны усиливать тревогу.

Но на практике они часто оглушительно громкие, навязчивые и откровенно отвлекают от происходящего, превращая напряжённые моменты в аудио-пытку. Звук не дополняет драму, а буквально перекрикивает её.

Несмотря на это, сериал удался. Он не адаптация для школьников, а взрослая, жестокая притча о том, как тонок лак цивилизации и как быстро он стирается.

Если вы готовы к мрачному, беспощадному зрелищу и сможете «пробиться» через звуковой хаос – это одна из самых сильных и пугающих экранизаций года. Но будьте готовы: после просмотра ещё долго не захочется слышать ни шума джунглей, ни детских голосов.

Фото: Кадр из сериала «Повелитель мух»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
