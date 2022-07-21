«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»

Кристина Орбакайте взбудоражила поклонников, распрощавшись с театром «Современник». Знаменитость служила там четыре сезона подряд.

На прославленной сцене артистка участвовала в спектакле Галины Волчек «Двое на качелях». Постановки шли с неизменным аншлагом, однако артистка приняла решение покинуть театр.

«Спасибо нашим любимым зрителям за эти 4 счастливых года», — пишет знаменитость в своем Telegram-канале.

При этом Орбакайте не стала раскрывать, вернется ли она в театр в следующем сезоне. Знаменитость сохранила в тайне свои творческие планы, чем неприятно удивила фанатов. Многие признались, что с удовольствием ходили на постановки с участием знаменитости и ждут новостей от нее о будущих премьерах.

Отметим, что кроме «Современника» актриса участвовала в постановках «Московского государственного театра эстрады» и театра им. М. Н. Ермоловой.