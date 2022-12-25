Спасибо никогда не скажут: самые неблагодарные люди по знаку Зодиака

Стремление делать приятное окружающим совершенно естественно - каким был бы мир без доброжелательных, щедрых, внимательных людей? Однако, к сожалению, наши расположение и забота не всегда находят желаемый отклик. Человек, которому мы оказали весомую услугу или сделали подарок от всей души, в ответ на это может промолчать и даже спасибо не сказать. Неблагодарность всегда ранит и обижает, но избежать общения с человеком, который не считает нужным поблагодарить дарителя или помощника, можно, если обратить внимание на знак зодиака. По словам астрологов, те, от кого не стоит ждать благодарности, появляются на свет под определенными созвездиями.

Овен

Представители огненного знака привыкли распоряжаться окружающими по своему усмотрению. Нередко они не просто просят людей о помощи, а заставляют помогать им в приказном порядке. Отказать при этом Овну практически невозможно - природная харизма делает свое дело.

А после того, как человек выполнит возложенную на него задачу, Овен уж точно не станет рассыпаться в благодарностях.

Скорее, кивнет головой так, будто вы сами ему в помощники напросились.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, обладают удивительной способностью. Помните Кота в сапогах из “Шрека”, который умел делать умилительные глазки? Вот и Близнецы, если им что-то понадобится, сделают самый жалобный вид, и отказать вы им не сможете, даже если хотите.

“Я твой должник”, - говорят уроженцы воздушного знака, но как только наступает время вернуть долг, они таинственным образом куда-то исчезают.

Весы

Среди самых неблагодарных знаков зодиака Весы, пожалуй, самые благородные. От них скорее не дождешься словесной благодарности. Даже если вы исполнили самую заветную мечту уроженца этого знака, у него язык не повернется сказать “спасибо”, словно его заколдовали.

Но при этом Весы охотно возвращают долги в виде поступков - если в сложную минуту вам потребуется помощь, они с радостью ее окажут.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея по праву замыкают список самых вредных знаков, не способных на проявление благодарности. Поначалу уроженцы воздушного знака кажутся милыми и дружелюбными. Они с радостью будут принимать комплименты и подарки, которые вы захотите сделать, но если однажды на каприз Водолея вы ответите отказом - пощады не жди. Все былые заслуги будут позабыты, а вы - навсегда вычеркнуты из списка друзей.