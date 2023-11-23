Спасибо Гиппократу: в Древней Греции женщины ужасным способом определяли беременность

На такие мучения сегодня никто не решится.

Во времена, когда тесты на беременность еще не изобрели, женщинам приходилось несладко. Особенно жаль жительниц Древней Греции, для которых Гиппократ придумал такой метод, от которого волосы встают дыбом.

Для этого способа нужна была луковица. Применение ей находилось весьма неожиданное. Есть лук было не нужно. Его следовало поместить прямо в женский половой орган и держать там на протяжении всей ночи.

Момент истины наступал утром. Если изо рта у женщины пахло луком, то это означало, что она не беременна. А если неприятного запаха не было, то дама как раз находилась в интересном положении.

«Изобретение» древнегреческого целителя пользовалось большой популярностью. Тогда никто не смел сомневаться в гениальности Гиппократа. К слову, он выдумал еще парочку странных способов для определения беременности, где также фигурировали продукты питания, например мед.