«Спасибо, доченька»: нежности Кабаевой с детьми стали достоянием общественности
Трудно не умилиться, глядя на эти кадры.
Алина Кабаева держит свою личную жизнь под замком. Прославленная гимнастка не комментирует слухи, которые ходят о ней в прессе. Спортсменку уже много лет подозревают в романах с богатыми и влиятельными мужчинами, а также одолевают каверзными вопросами о детях.
Кабаева на провокации не реагирует и продолжает держать оборону, всю себя отдавая работе. Недавно олимпийская чемпионка засветилась в компании очаровательных девочек. Оказывается, гимнастка провела занятие у дошкольниц в группе дополнительного образования.
Алина Кабаева со всей нежностью обращалась к малышкам, которые разучивали гимнастические упражнения. В конце урока звезда предложила своим подопечным сделать поделки для родителей, чтобы обрадовать мам и пап.
«Они скажут: „Спасибо, доченька, моя хорошая“», — посоветовала детям спортсменка.