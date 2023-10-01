«Спасибо, доченька»: нежности Кабаевой с детьми стали достоянием общественности

Алина Кабаева держит свою личную жизнь под замком. Прославленная гимнастка не комментирует слухи, которые ходят о ней в прессе. Спортсменку уже много лет подозревают в романах с богатыми и влиятельными мужчинами, а также одолевают каверзными вопросами о детях.

Кабаева на провокации не реагирует и продолжает держать оборону, всю себя отдавая работе. Недавно олимпийская чемпионка засветилась в компании очаровательных девочек. Оказывается, гимнастка провела занятие у дошкольниц в группе дополнительного образования.

Алина Кабаева со всей нежностью обращалась к малышкам, которые разучивали гимнастические упражнения. В конце урока звезда предложила своим подопечным сделать поделки для родителей, чтобы обрадовать мам и пап.