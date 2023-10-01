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«Спасибо, доченька»: нежности Кабаевой с детьми стали достоянием общественности

1 октября 2023 21:30
«Спасибо, доченька»: нежности Кабаевой с детьми стали достоянием общественности

Трудно не умилиться, глядя на эти кадры.

Алина Кабаева держит свою личную жизнь под замком. Прославленная гимнастка не комментирует слухи, которые ходят о ней в прессе. Спортсменку уже много лет подозревают в романах с богатыми и влиятельными мужчинами, а также одолевают каверзными вопросами о детях.

Кабаева на провокации не реагирует и продолжает держать оборону, всю себя отдавая работе. Недавно олимпийская чемпионка засветилась в компании очаровательных девочек. Оказывается, гимнастка провела занятие у дошкольниц в группе дополнительного образования.

Алина Кабаева со всей нежностью обращалась к малышкам, которые разучивали гимнастические упражнения. В конце урока звезда предложила своим подопечным сделать поделки для родителей, чтобы обрадовать мам и пап.

«Они скажут: „Спасибо, доченька, моя хорошая“», — посоветовала детям спортсменка.

Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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