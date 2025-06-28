Спасибо, что не Шаламе: нового Бонда ищут среди школьников, и Тейлор-Джонсон теперь точно в пролете

Агент 007, кажется, обзавёлся новой проблемой посерьёзнее злодея из «Спектра». Проблема — это возраст. Variety пишет, что Amazon MGM Studios ищет исполнителя нового Джеймса Бонда среди актёров моложе 30 лет.

В шорт-листе — Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон. Один из них должен стать «новым лицом» самой старой шпионской франшизы планеты.

007 до тридцати

Сюрприз номер один: Джеймс Бонд теперь должен быть не просто британцем, а молодым британцем. Или почти британцем — как Элорди, например, родом из Австралии, но зато с нужной скукой в глазах и подбородком из мрамора.

Том Холланд? Слишком вежливый даже для MI6. Харрис Дикинсон? У него всё есть — кроме харизмы, как у Шона Коннери. Но, увы, Коннери староват, как и другие кандидаты.

Кто выбыл из списка

Variety аккуратно отсекает тех, кто когда-то считался фаворитом: Генри Кавилл — староват (42), Аарон Тейлор-Джонсон — чуть старше нужного (35). Даже Идрис Эльба — тот, кого не отвергали фанаты — уже не подходит. В 52 года он, по мнению продюсеров, не тянет на спасение мира, ведь в франшизу актера берут на пару десятков лет, с потенциалом на несколько фильмов.

А что режиссер?

Интригу усугубляет то, что рулить новым фильмом будет Дени Вильнёв, режиссёр «Дюны». Это значит, что Бонд больше не будет быть многословным, гонять на «Астоне» и пить мартини. Он, скорее всего, будет стоять на фоне песка, думать о бытии и не стрелять вовсе.

Вильнев не мастер ставить диалоговое кино, он специализируется на сочной картинке. Радует только то, что Тимоти Шаламе вряд ли получит роль. Слишком уж щуплый актер на роль Агента Ее Величества.

Премьера — не раньше 2028 года. То есть как раз тогда, когда Элорди, Холланд и Дикинсон как раз войдут в кондицию. Когда-то Бонд был взрослым мужчиной, которого боялись, ненавидели и немного завидовали.

Теперь он — лицо поколения Z: не пьёт, не курит, проходит терапию и задаёт вопросы о себе. Мир изменился — и Бонд вместе с ним. Вопрос только один: а тот ли это Джеймс, которого мы полюбили?

Между «Дюной» и «Интерстелларом»: новый Бонд будет полной противоположностью Крэйга во всех смыслах — и оценят это далеко не все.