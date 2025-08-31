Меню
«Спасибо, что ее не позвали, серьезно!»: «Ледниковый период 6» точно будет круче «Шрэка 5» минимум в одном (а еще у Скрэта появится ребенок)

31 августа 2025 18:07
Кстати, как и возвращение зеленого огра, премьеру новой части похождений Мэнни и его друзей перенесли на серьезный срок.

Пока мир готовится к возвращению Шрэка и Фионы в пятом мульте франшизы, у «Ледникового периода» есть как минимум один козырь, который уже вызвал облегчение у фанатов. И речь не о сюжете или графике премьер — а о кастинге.

На Reddit под первым тизером шестой части «залайкали» неожиданный комментарий:

«Спасибо, что Зендею не позвали, серьезно, она везде!».

Действительно, Зендея, талантливая и востребованная актриса, появляется едва ли не в каждом втором голливудском проекте.

Ее отсутствие в анонсированном составе «Ледникового периода: Точка кипения» (Ice Age: Boiling Point) многие восприняли как глоток свежего воздуха — возможность увидеть на экране не очередную звезду, а именно тех героев, за которых все переживали два десятилетия.

Что известно о шестой части?

Дисней официально объявил, что фильм выйдет 5 февраля 2027 года (перенос с декабря 2026-го). Это не спин-офф в духе «Приключений Бака», а полноценное продолжение с оригинальным составом: Рэй Романо (Мэнни), Джон Легуизамо (Сид), Дэнис Лири (Диего), Куин Латифа (Элли) и Саймон Пегг (Бак).

Главная сенсация — у белки Скрэта будет ребенок! Сюжет вернет старую дружину в «Затерянный мир» с динозаврами, а название «Точка кипения» намекает как на глобальное потепление, так и на накал страстей между персонажами.

Почему это хорошо?

В отличие от «Шрэка 5», где к главным ролям пусть и вернутся Майк Майерс с Кэмерон Диаз и Эдди Мерфи, но на переднем плане окажется героиня Зендеи, «Ледниковый период» делает ставку на ностальгию и проверенную химию актеров, а не на привлечение новых звезд.

Это возвращение к истокам — именно то, чего ждут фанаты после провального спин-оффа 2022 года о приключениях Бака.

Так что пока «Шрэк» борется с ожиданиями и трендами, «Ледниковый период» уверенно играет на своем поле — и уже выиграл один раунд, просто оставшись верным себе.

Иногда лучшее решение — не звать самую модную актрису года, а дать слово тем, кого зрители любят по-настоящему.

Фото: Кадр из мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения» (2027), мультсериала «Ледниковый период: Приключения Бака»
Алексей Плеткин
