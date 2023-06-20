«Спасайся, кто может»: иностранцы поглумились над названиями советских комедий

Во всем мире так заведено, что картины, пришедшие на неродную землю, часто получают другое название. Так, «жертвами» иностранных прокатчиков стали многие советские фильмы.

Одну из самых любимых комедий той эпохи в Германии назвали «Спасайся, кто может». Трудно с ходу догадаться, о какой именно картине идет речь. Ответ такой: это фильм «Полосатый рейс». Неизвестно, почему немецкие прокатчики забраковали оригинальное название и придумали свое, куда более скучное.

Легендарная лента Леонида Гайдая «Кавказская пленница» тоже претерпела изменения. Итальянцы решили выпустить картину под названием «Украденная дева».

Поглумились иностранцы и над советской сказкой «Конек-горбунок». Американцы увидели этот мультик под названием «Волшебный пони». Переводчики решили адаптировать «Конька-горбунка» под свою родную аудиторию, но получился вот такой абсурд.

Еще одна советская лента в Америке известна под названием «Они познакомились в Москве». Оказывается, здесь скрывается фильм «Свинарка и пастух». Непонятно, откуда американцы взяли Москву, если на обложке изображены березки и деревня.