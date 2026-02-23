Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели

Есть фильмы-катастрофы, где всё нарисовано на компьютере, актеры кричат в павильоне, а огонь рисуют на CGI. А есть «Огонь» Алексея Нужного — картина, которую снимали в дыму, среди реальных пожаров и под присмотром реальных спасателей.

Всё началось с подслушанного разговора. Режиссер Алексей Нужный сидел в московском кафе и услышал, как три девушки жалуются: «Нет мужика нынче! Простого, сильного, настоящего — чтобы взял меня и вынес из этого огня!»

Нужный решил: надо снимать кино про таких мужиков. И пошел к другу Игорю Осипову, который работал в «Авиалесоохране» и каждое лето улетал тушить лесные пожары. Осипов рассказал историй — на несколько фильмов вперед. К сожалению, до премьеры не дожил — погиб. Фильм посвятили его памяти.

Консультантами на съмках стали настоящие пожарные из подмосковной «Авиалесоохраны» и из Карелии. А когда начались съемки, подключились специалисты МЧС из Московской, Ленинградской и Ростовской областей. Они не просто говорили, как правильно тушить, а еще и обеспечивали безопасность на земле, на воде и в воздухе. Дублерами актеров стали реальные парашютисты-десантники.

Режиссер принципиально не хотел злоупотреблять графикой. Ему нужно было, чтобы в глазах актеров отражалось настоящее пламя. Для этого съемочная группа напросилась на реальный пожар вместе с карельскими пожарными. Нужный лично полетел на самолете-наблюдателе искать очаги возгорания. Нашли небольшой, а через несколько часов он разросся до двух квадратных километров. Команда провела целый день в дыму, глядя, как горит лес и как профессионалы пытаются это остановить с топорами и гидрантами.

Актеры готовились не меньше. Роман Курцын, сыгравший бывшего спецназовца, который ничего не боится, общался с пожарными и пришел к выводу: «Они готовы пожертвовать собой ради незнакомого человека. Идут на подвиг как на работу — спокойно и без пафоса». Курцын, кстати, сам выполнял трюки.

Андрей Смоляков оказался человеком с пожарной родословной. Он родился и вырос в пожарной охране №2 города Подольска — на первом этаже был отряд, на втором жили семьи. Его дед служил там. Так что, когда пригласили сниматься, Смоляков пошутил: «Если б не позвали, я бы обиделся».

Константин Хабенский, исполнитель главной роли, признался, что сначала продюсеры хотели видеть классического брутального героя. Но вместе с режиссером они отстояли другую концепцию: их персонаж — не супермен из блокбастера, а обычный мужик, которого можно встретить в дешевом сетевом магазине или в транспорте.

Сюжет фильма прост и страшен одновременно: в Карелии разгорается лесной пожар, угрожающий деревням. Группа «Авиалесоохраны» во главе с Соколовым (Хабенский) попадает в огненную ловушку. Без связи, спецсредств, гарантий на спасение.

Добавляет драматизма личная линия: в отряде — молодой Рома (Иван Янковский), который встречается с дочерью Соколова. А сама дочь (Стася Милославская) работает диспетчером и следит за катастрофой в прямом эфире.

В финальных титрах значится: «Десантникам-пожарным лесоохраны и всем спасателям Российской Федерации посвящается». Реальные сотрудники МЧС одобрили ленту, сами участвовали в съемках и делились реальныыми кадрами пожаров. Рейтинги у фильма приличные: 8,1 на «Кинопоиске», 6,5 на IMDb. Критики, правда, ругают за предсказуемость и излишнюю драматизацию, но спасатели плачут, а это главная похвала.