Спас Миронов: за что власти СССР ополчились на фразу «А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк» из легендарного «Обыкновенного чуда»

Музыкальный фильм Марка Захарова «Обыкновенное чудо» до сих пор считается одним из величайших шедевров в истории советского кино. Блестящая игра актеров, запоминающиеся песни и яркие декорации каждый Новый год заставляют отечественные семьи прильнуть к телевизионным экранам. Но мало кто знает, что фильм в нынешнем виде мог никогда не выйти в прокат.

Дело в том, что у советских цензоров было много вопросов к тому, что говорил и пел придворный министр-администратор в исполнении Андрея Миронова. Некоторые его фразы просто вырезали из конечной версии без объяснения причины. Такая участь, например, постигла реплику Миронова «Стареет наш Королек», которую он должен был говорить в одной из сцен. По мнению проверяющих, здесь скрывался очевидный укол правящему в то время Леониду Брежневу.

А с известной песней про бабочку, которая машет крылышками, проблем было еще больше. Строгий совет по цензуре усмотрел в этом нечто более страшное, чем политическую крамолу. По мнению чиновников, текст про красивое насекомое и воробья, который стремился ее съесть, имел сексуальный подтекст. Цензорам очень не нравились движения Миронова в момент исполнения части «Он ее, голубушку, шмяк-шмяк-шмяк». С их точки зрения, слова и так были двусмысленными, а нарочитое покачивание актера и вовсе намекало на что-то непотребное.

Возмущения, крики и угрозы снять фильм с проката пресек режиссер Марк Захаров после долгих и муторных объяснений, что эта песня всего лишь про обычного воробья с естественным для него желанием съесть насекомое. Проверяющие в итоге сдались и выпустили фильм, сохранив запоминающийся отрывок — пишет портал Дом кино . Но в среде профессионалов до сих пор бытует мнение, что дело не в дипломатических навыках постановщика, а во всенародной любви к Миронову.