Спас карьеру одним поступком: упорству Андрея Мягкова можно позавидовать

Еще в школе Андрей Мягков, прославившийся благодаря ролям в фильмах «Служебный роман» и «Ирония судьбы», ходил в театральный кружок и мечтал стать актером. Но строгий отец отговорил Мягкова от поступления в творческий вуз – и будущий актер отучился в Технологическом институте.

Но мечты о кино и театре не отпускали молодого человека – после института он поступил в Школу-студию МХАТ, где учился с Верой Алентовой и Владимиром Меньшовым. Но на втором курсе Мягков едва не вылетел из института.

Андрея Мягкова собрались отчислять из-за академической задолженности по французскому – будущий актер упорно не хотел изучать иностранный язык. Выгнал его сам ректор – Вениамин Радомысленский. Но Мягков две недели сидел на подоконнике напротив кабинета ректора – и тот сжалился и взял нерадивого студента обратно.