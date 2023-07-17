Спала на раскладушке в гардеробной: в каких условиях Королева поселила родную мать (фото)

Жизнь артистки вряд ли можно было назвать комфортной.

Годы назад Людмила Порывай переехала в США. Артистка живет в Майами и наслаждается теплым климатом. Но не так давно она решила приехать в Россию, так как получила собственный проект. И из-за этого была вынуждена поселиться дома у Наташи Королевой и Тарзана.

Но у родной дочери не нашлось комнаты для матери. И поэтому Порывай была вынуждена ютиться в гардеробной. В помещение Королева принесла раскладушку и оставила женщину спать между вешалок и коробок с обувью.

Условия были настолько тяжелыми, что Королева решила сделать ремонт в комнате.

Она пригласила шоу «Идеальный ремонт», чтобы специалисты переделали комнату. Дизайнерам удалось превратить помещение в удобное для постоянной жизни, а сам проект, как отметили Королева и Тарзан, напоминает особняк Порывай в Америке. Декораторам удалось учесть все вкусы артистки и сделать ее жизнь в столице по-настоящему комфортной.