Спа-отель или поход с палаткой? Вот какой отдых подходит Львам, Овнам и Стрельцам

Лето - время отпусков. Да и просто на выходных так приятно выбраться куда-нибудь за город или посвятить все время расслабляющим процедурам. Вариантов отдыха так много, что глаза разбегаются, на каком же из них остановиться. Астрологи убеждены, что идеальное времяпровождение могут подсказать звезды. Рассказываем, как лучше провести свободное время представителям огненной стихии.

Овен

Огненные знаки по определению - непоседы, которым быстро наскучит на одном месте и захочется свежих впечатлений. Как нельзя лучше иллюстрируют этот тезис Овны, чьи планы на отпуск простираются гораздо дальше лежания на пляже и томного ничегонеделания. Спустя день-два такого отдыха им захочется приключений и активности.

Лучше всего представителям этого знака подойдет отдых на природе, в диких, а порой и экстремальных условиях.

Звезды рекомендуют Овнам брать в охапку палатку и прочие туристские снасти и отправляться в поход или на горные вершины. В отпуске, как и всегда, этому знаку необходимо ставить перед собой цели и добиваться их.

Лев

Отдых Льва должен быть поистине королевским. Представители огненной стихии вряд ли согласятся провести долгожданный отпуск в походных условиях. Этот знак зодиака начинает планировать, как провести заветные летние денечки, загодя. Неторопливо смотрит сайты отелей, варианты развлечений, и делает выбор в пользу самых статусных.

Лучше всего Лев чувствует себя на курортах.

Этот знак любит красивую, голливудскую картинку вокруг, чтобы можно было выложить в соцсети пафосные кадры. Зимой уроженцы знака предпочитают горнолыжные курорты, их привлекает не столько активный отдых, сколько возможность завести много полезных и выгодных знакомств.

Стрелец

Вот уж кто любитель путешествовать по всему земному шару, так это Стрелец. Представитель огненной стихии обожает перемещаться из одной точки в другую, причем не только во время отпуска. Больше всего его привлекают экзотические места, такие, где он еще не бывал. Ведь самое главное для уроженцев знака - свежие эмоции и впечатления.

Нередко Стрельцы ведут собственные трэвел-блоги, в которых делятся отзывами о путешествиях и дают советы людям, собравшимся в те же самые страны или города.

Поэтому в вопросах отдыха этот знак, что называется, собаку съел и готов делиться опытом со всеми соседями по зодиакальному кругу.