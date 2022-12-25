Сознался жене перед смертью: о чем Гайдай жалел больше всего в жизни

Был виноват лишь в этом.

Знаменитый комедийный режиссёр Леонид Гайдай всю жизнь прожил со своей единственной женой. Он познакомился с Ниной Гребешковой, когда она ещё училась в театральном институте.

В таком творческом союзе постоянно происходили забавные ситуации. Например, актрису однажды спросили почему муж не снимает её в своих фильмах. На это она отшутилась, задав встречные вопросы: «А кого я там буду играть? Может, пса Барбоса?»

Позже Леонид все таки начал приглашать супругу на съёмки, но ей всегда доставались эпизодические роли. Гребешкова не унывала, ведь от других режиссеров ей поступали предложения сыграть главных героинь.

Перед смертью Гайдай все таки раскаялся. Он сказал любимой жене:

«Нинок, я так виноват перед тобой».

Знаменитый режиссёр жалел, что не снял супругу хотя бы в одной главной роли одного из своих фильмов.