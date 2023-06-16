Сознался во всем сам: найден неожиданный виновник смерти Сергея Бодрова

Сергей Бодров-младший трагически погиб в сентябре 2002 года в Северной Осетии. Гибель артиста и всей съемочной группы стала настоящей трагедией не только для его родных, но и для всей страны. И, как оказалось, произошел несчастный случай по вине одного из коллег артиста.

Как признался звезда «Убойной силы» Андрей Федорцов, именно он подвиг Бодрова отправиться в Кармадонское ущелье. В то время он как раз вернулся из Северной Осетии, где работал над одним из фильмов, и разрекламировал коллеге эту местность, после чего режиссер решил снимать кино именно там.

«Грубо говоря, я его туда и послал...» — честно рассказал артист в интервью «Комсомольской правде».

По словам Федорцова, тот разговор не дает ему покоя все эти 20 лет. Все время он продолжает винить себя в случившемся и до сих пор не смог примириться с этим.