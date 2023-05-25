Сожалеть без толку: Лариса Гузеева унизила непубличного сына на всю страну

Скандалистка Лариса Гузеева не из тех, кто лезет за словом в карман. Она отпускает бестактные комментарии не только в адрес коллег или участников шоу «Давай поженимся!». Детям актрисы тоже достается от беспардонной мамы.

Старший сын Гузеевой Георгий родился в браке звезды «Жестокого романса» и артиста Кахи Толордавы. Как-то Лариса Андреевна призналась, как она приветствовала своего ребенка, увидев его впервые: «Какой он некрасивый!»

Видимо, актриса ждала, что у нее родится красавец с голубыми глазами, длинными ресницами и копной черных волос. Но новоявленный младенец ее разочаровал.

Неизвестно, как отреагировал Георгий на это откровение матери. Вряд ли ему понравилось, что Гузеева унизила его на всю страну, хоть и речь шла о делах давно минувших дней. Однако о реакции Георгия никто не узнает, ведь наследник ведущей ведет очень закрытый образ жизни.

Лишь иногда актриса делится снимками с сыном. Он брутальный мужчина с роскошной бородой и крепкой фигурой. Тем не менее ведущая старается лишний раз не показывать его публике. Лариса Андреевна не раз раскаивалась, что в воспитании сына допустила много ошибок. Она говорит, что жалеть без толку, но совесть ее до сих пор мучает.