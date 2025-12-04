Создательница «Киберслава» помогла Netflix выпустить лучшее аниме 2025 года: рейтинги выше, чем у «Истории Резе» и «Кейпоп-охотниц»

Меню
4 декабря 2025 10:52
Тайтлов с более высокой оценкой от критиков пока попросту нет.

В российский прокат наконец-то вышла «Стометровка» – аниме‑фильм Кэндзи Иваисавы, который критики буквально осыпают комплиментами. Кто бы мог подумать, что не самой громкой премьере удастся переплюнуть и «Кейпоп-охотниц», и полнометражного «Человека-бензопилу»?

По одному проценту на каждый метр

100 % оценок «свежести» на Rotten Tomatoes при 14 профессиональных обзорах и 92 % одобрения от зрителей говорят сами за себя.

На первый взгляд – обычная спортивная драма о бегунах на короткие дистанции. Но за скромным сюжетом скрывается многослойное кино, которое говорит не столько о спорте, сколько о человеческой природе.

История вращается вокруг двух героев – Тогаши и Комии. Один наделен природным даром: бег дается ему легко, словно игра. Другой не обладает выдающимися данными, но бежит с отчаянной настойчивостью, будто пытаясь убежать от самого себя.

Их пути пересекаются и расходятся, но каждый забег становится не просто состязанием, а шагом на пути к пониманию собственной сущности.

Фильм неспешно, почти медитативно раскрывает, как меняется отношение героев к бегу: от детской радости до экзистенциального кризиса, от жажды победы до вопроса «а зачем вообще это все?».

Визуальная магия: ротоскопинг и поэтика движения

Визуально «Стометровка» поражает сочетанием техники и поэтики. Режиссер использует ротоскопинг – анимацию, основанную на живой съемке, – и это придает сценам бега невероятную физическую достоверность.

Можно разглядеть, как напрягаются мышцы, как дрожат пальцы перед стартом, как капли дождя разбиваются о плечи бегунов.

Камера играет с ракурсами: то сжимает пространство до узкого коридора дорожки, то распахивает его до бескрайних городских пейзажей.

Особенно выразительны эпизоды под дождем – монохромная гамма и размытые контуры превращают забег в почти ритуальное действо, где спорт становится молитвой.

Музыка, музыка!

Музыкальное сопровождение, созданное Хироаки Цуцуми, не просто сопровождает картинку – оно дышит вместе с героями. Легкие, почти невесомые мелодии вдруг наполняются меланхолией, а затем взрываются энергией, повторяя перепады настроений бегунов.

Звук здесь – не фон, а полноправный персонаж: шум дыхания, стук подошв, шелест ветра становятся частью внутреннего монолога.

Русский след: внимание к деталям

Нельзя не отметить и «русский след»: в работе над анимацией участвовала Вероника Хорева, известная по «Киберславу» и «Майору Грому».

Ее вклад – в проработке фонов: городские улицы и природные ландшафты нарисованы с фотографической точностью, но при этом сохраняют ту самую аниме‑поэтику, где реальность переплетается с мечтой.

Финал: бег как метафора жизни

В конечном счете «Стометровка» – это кино о том, как человек сталкивается с собственной ограниченностью и все равно продолжает бежать. Оно не дает простых ответов, не рисует героев в черно‑белых тонах, не подменяет глубину эффектными победами.

Вместо этого фильм предлагает зрителю прожить вместе с персонажами их сомнения, падения и редкие мгновения триумфа – те самые, ради которых и стоит преодолевать сто метров снова и снова.

Фото: Кадры из аниме «Киберслав», «Кейпоп-охотницы на демонов», «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», «Стометровка»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
1 комментарий
