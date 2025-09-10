Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки

Как всегда — погнались за красивой картинкой, но позабыли про логику.

Турецкая сага «Великолепный век» обожала играть с историей ради эффектного кадра и красивой драмы. Миллионы зрителей верили в трогательные сказки о запретной и не очень любви, а также о пышных свадьбах и скандальных парочках. Некоторых из которых не существовало никогда.

Взять, к примеру, Ибрагима-пашу и Хатидже-султан: мол, султан Сулейман ради счастья сестры нарушил традиции и выдал её замуж за бывшего раба. В сериале они жили душа в душу, растили детей, пока всё не закончилось предательством и казнью визиря. Но вот в чём дело: такого брака не было вовсе.

Ни один османский документ не подтверждает союз Ибрагима и сестры султана. Более того, сам историк Исмаил Хаккы Узунчаршил, чья теория породила легенду, позже опроверг её, отказавшись от своей идеи.

Только вот авторы сериала просто подхватили эффектный миф и сделали из него драматическую арку.

Кем же на самом деле была жена великого визиря? Наиболее правдоподобная версия — Мухсине-хатун, внучка военачальника Искандера-паши. Есть сведения, что именно её семья когда-то выкупила маленького Ибрагима из рабства и дала ему образование, открыв путь ко двору Сулеймана.

В 1524 году состоялась их роскошная свадьба, оплаченная султанской казной. Торжества длились две недели, а в подарок супругам достался дворец.

Их брак не был трагическим романом для телесериала — напротив, сохранившиеся письма свидетельствуют о крепких и тёплых отношениях. О них упоминали и венецианский посол Пьетро Зено, и историк Паоло Джовио.

Получается, зрители десятилетиями умилялись красивой выдумке, хотя реальная история была куда скромнее.

