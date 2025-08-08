Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет

Будем честны — спустя годы второй сезон «Ведьмака» выглядит достаточно… толковым. Структурно цельнее первого, менее стыдный, чем третий, и в целом наконец начал напоминать сюжетное приключение, а не нарезку рандомных боевок и драк в грязи. Но под конец шоураннеры ударили по самому святому.

Режиссеры замахнулись на тот самый поворот, из-за которого читатели к последним страницам «Владычицы озера» сидели с глазами размером с озеро. А зрители этот самый твист узнали прямо посреди сериала.

Что они натворили

В восьмой серии второго сезона император Нильфгаарда наконец появляется в кадре — и сходу раскрывает лицо. Это оказывается Дани (он же Эмгыр вар Эмрейс), бывший человек-еж и… нынешний отец Цири. Да-да, тот самый, которого все считали погибшим много лет назад.

На экране его играет Барт Эдвардс, и образ у него вполне зловещий — борода, пафос и все как положено.

Вот только в книгах Анджея Сапковского эта информация — один из главных поворотов всей саги. Она всплывает только в самом финале последнего романа. До этого пять томов подряд Эмгыр кажется типичным диктатором в золотом шлеме, гоняющимся за Цири ради власти.

А потом — бац! — оказывается, он все это время был ее отцом. И не просто мечтал вернуть дочку, а хотел (позднее — перехотел) на ней жениться, чтобы зачать ребенка-пророчество.

Это максимально важно

И Сапковский ведь хранил интригу с конкретной целью. Этот поворот — не про шок ради шока, а про переоценку всей истории задним числом. Только в конце мы понимаем, насколько извращенным был план Эмгыра, как он манипулировал людьми (и временем), и насколько чудовищно судьба распорядилась с Цири.

Netflix же сунул эту развязку в конец второго сезона. Причем не в финальную сцену с драмой и тишиной, а между делом, как обычную деталь биографии. Да, дальше можно раскрывать Эмгыра глубже, показать его мотивацию, дать побольше экранного времени. Но главной сюрприз-то уже мертв.

Что мы потеряли

В книгах мы узнаем об отцовстве Эмгыра одновременно с тем, что Цири так и не узнала об этом. Между ними так и не произошло встречи, которую можно было бы назвать «семейной». И именно это делает сагу о ведьмаке такой трагичной. Судьба дала шанс — и сразу отобрала.

А в сериале теперь все подается как еще одна часть мыльной драмы: отцы, дети, короны, пророчества. Потерян элемент внезапности, потеряна возможность пережить «а что, если бы…».

Можно ли было иначе?

Конечно. Никто не требовал скрывать лицо Эмгыра до седьмого сезона. Можно было показать его раньше, но не называть по имени. Или упомянуть, что Дани выжил, но не связывать с императором. Вариантов масса. Но Netflix выбрал путь прямолинейности — и сломал одну из самых мощных деталей оригинала.

И это особенно обидно, потому что сериал в остальном старался. Там была и неплохая химия между Йеннифэр и Цири, и грамотное расширение мира, и даже философия. Но стоит разрушить один опорный сюжетный элемент — и здание начинает трещать.

А вдруг есть надежда?

Сложно сказать. Все зависит от того, что сценаристы сделают дальше. Возможно, они преподнесут нам новый, свой поворот, который взорвет мозг не хуже оригинального. А может, все закончится банальной войнушкой и попыткой спасти мир по расписанию. В любом случае, самый сильный «твист» книги уже отыгран. И сделать это второй раз не получится.

