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Создатели «Сватов» украли идею из советского фильма: очевидно, но никто не бьет тревогу

6 ноября 2023 08:00
Создатели «Сватов» украли идею из советского фильма: очевидно, но никто не бьет тревогу

Публика не стремится восстановить справедливость.

Сериал «Сваты» стал одним из самых популярных проектов на отечественном телевидении. Зрители всех возрастов осыпают шоу комплиментами и пересматривают любимые серии вновь и вновь. При этом далеко не все замечают, что авторы сериала скопировали классику советского кинематографа.

Так, в третьем сезоне «Сватов» зрители знакомятся с Митяем в исполнении Николая Добрынина. Слабохарактерный герой с любовью к алкоголю повторяет популярный персонаж советского кинематографа, чем и завоевывает любовь публики. Однако создатели копируют не только основные черты образа.

Так, в одной из серий Митяй повторяет судьбу Жени Лукашина из «Иронии судьбы, или С легким паром!».

Он также после встречи с друзьями оказывается в номере «Парижа», что полностью повторяет любимый миллионами сюжет.

При этом продюсеры «Сватов» никак не комментировали заимствования. Благодарные зрители же предпочли не возмущаться, увидев знакомую историю в любимом сериале.

Фото: кадр из сериала «Сваты» (2008-2021)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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