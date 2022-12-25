Создатели схватились за голову: вы точно не знали об истинном значении смайликов в соцсетях

Современному человеку невозможно представить свою онлайн-жизнь без смайликов. Забавные рожицы привносят в сухой текст экспрессию и оживляют язык. Но мало кто знает, что многие мордашки изменили свой посыл на противоположный стараниями пользователей Сети.

Молящийся смайлик с двумя ладошками используют, когда желают человеку выздоровления или просят другого о помощи. Но в других странах его «читают» совсем по-другому. У американцев смайлик означает «Дай пять!», а в Японии с его помощью собеседники просят прощения.

Следующая жертва неправильной трактовки — печальное лицо. Так пользователи Сети выражают свою грусть. Но изначальная задумка была вовсе не такой. Рожица носит название «задумчивое лицо», то есть человечек здесь глубоко погружен в свои мысли, а не печалится.

Смайлик с паром из ноздрей неизменно используется для выражения гнева. Но создатели даже не задумывали его таким. Как пишет портал «Культурология», изначально это было лицо триумфатора. Однако оригинальное значение не прижилось и давно позабылось.