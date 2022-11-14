Создатели сериала «Клон» несправедливо обошлись с этой героиней: зрители в ярости уже много лет

Старшая сестра Мохаммеда и Саида Рашид Лара-Назира была несчастна. Немолодая женщина коротала дни в одиночестве, наблюдая за любовными бурями в жизни братьев. Назира мечтала о замужестве и неоднократно просила найти ей супруга, но Мохаммеда и Саида мало интересовали просьбы сестры.

В конце сериала создатели все же решили осчастливить Назиру и осуществить ее мечту о замужестве. Женщина видит своего возлюбленного Миро, который приехал за ней верхом на коне. И тут происходит чудо: Назира запрыгивает в седло к любимому, скакун превращается в Пегаса – и влюбленные улетают в закат под крики Саида и Мохаммеда.

Но поклонников «Клона» такой конец не удовлетворил. Уж слишком он фантастический и больше похож на фантазии Назиры, чем на реальность.