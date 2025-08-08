Меню
Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт

8 августа 2025 13:17
Здесь пугают не скримеры, а атмосфера.

Если вы остались в восторге от фильмов «Прочь» и «Мы», готовьтесь к очередной нервной встряске от Джордана Пила. На этот раз он не в режиссерском кресле, а в продюсерском, но атмосферы хватит с лихвой.

Его новая работа — фильм «Он» (в оригинале «Him»), который на первый взгляд выглядит как спортивная драма, но быстро превращается в очень личный и пугающий кошмар. И да, трейлер уже в Сети.

«Прочь» стал сенсацией в мире хоррора — не только пугающий, но и глубокий. Сатирический триллер о расовых предрассудках получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а рейтинг в 7,7 балла на IMDb до сих пор остается эталонным для современного ужастика.

Новый кошмар начинается с травмы

Главный герой — молодой квотербек Кэмерон Кейд, которого играет Тайрик Лешон Уизерс. Все, чего он хочет — пробиться в спорт, доказать, что достоин большого футбола. Но все срывается в один миг: после нападения фаната Кэмерон получает травму головы, и его спортивная карьера идет ко дну.

На помощь неожиданно приходит легендарный спортсмен (Марлон Уайанс), предлагая тренировки в уединенном центре. Условия — идеальные. Мотивация — запредельная. Но чем дольше Кэмерон остается рядом со своим наставником, тем сильнее искажается реальность. Спортивные занятия превращаются в психологическое давление, от которого не убежать.

Режиссером картины выступил Джастин Типпинг, а на вторых ролях — Джулия Фокс, известная по «Неограненным алмазам».

Премьера хоррора «Он» состоится уже 19 сентября. Трейлер обещает тот самый тип ужаса, в котором страх строится не на скримерах, а на ощущении беспомощности.

Фото: Кадры из фильма «Он» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
