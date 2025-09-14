Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер

Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер

14 сентября 2025 14:15
Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер

Продолжение популярного тайтла станет богаче (а значит — и эффектнее!) прежнего. Только вот ждать придется минимум пару лет.

Фанаты «Поднятия уровня в одиночку» ждали, что на недавнем Aniplex Online Fest 2025 наконец-то официально анонсируют третий сезон, но что-то пошло не так. Crunchyroll сделал вид, будто франшизы вообще не существует.

Ни тизера, ни постера, ни намека. Благо, есть и хорошие новости — продолжение тайтла получило дополнительный бюджет.

В истории с третьим сезоном появился неожиданный игрок — Netmarble, создатели мобильного хита Solo Leveling: Arise. Компания вложила в производство аниме 2 миллиарда вон, или примерно $1,4 млн, и теперь владеет 20% проекта.

Для сравнения: раньше права делили D&C Media, Sony и Piccoma. Новые деньги — это не просто «спасибо за донатик», а мощный сигнал: третьему сезону, похоже, все-таки быть. Иначе зачем такие движения? Не ради очередной игры же.

Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер

Ситуация напоминает прокачку самого Джин Ву: стоишь вроде бы на месте, а потом бац — новый ранг, новые навыки и сундук с золотом. Только в этот раз сундук открыли разработчики игр.

Netmarble заинтересованы в том, чтобы бренд рос: у них на подходе рогалик Solo Leveling: Karma, продолжаются апдейты в Arise, а на Netflix варится лайв-экшен с Хан Со-хи и Пеном У-соком в главных ролях. Параллельно выходит манхва-продолжение «Рагнарек».

Так что даже если Crunchyroll тянет время, франшиза живет во всех направлениях. А для фанатов главный вывод прост: пока студии договариваются, Сон Джин Ву уже апгрейднулся до уровня «миллиардер».

Ранее мы также писали: От E-ранговых до Сон Джин-Ву: как в мире «Поднятия уровня» появились охотники — одним щелчком могут снести целый район

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры «Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры Читать дальше 14 сентября 2025
«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно «Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно Читать дальше 14 сентября 2025
$33 000 000 за сутки: «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» установил рекорд, до которого «Атаке титанов» — как до Луны $33 000 000 за сутки: «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» установил рекорд, до которого «Атаке титанов» — как до Луны Читать дальше 14 сентября 2025
«Овчинка выделки не стоит»: Эклс назвал худшую серию в истории «Сверхъестественного» — иронично, но она пришлась на лучший сезон «Овчинка выделки не стоит»: Эклс назвал худшую серию в истории «Сверхъестественного» — иронично, но она пришлась на лучший сезон Читать дальше 14 сентября 2025
Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век» Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век» Читать дальше 14 сентября 2025
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история «Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история Читать дальше 12 сентября 2025
Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор Читать дальше 12 сентября 2025
В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости Читать дальше 12 сентября 2025
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Читать дальше 11 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше