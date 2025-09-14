Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер

Продолжение популярного тайтла станет богаче (а значит — и эффектнее!) прежнего. Только вот ждать придется минимум пару лет.

Фанаты «Поднятия уровня в одиночку» ждали, что на недавнем Aniplex Online Fest 2025 наконец-то официально анонсируют третий сезон, но что-то пошло не так. Crunchyroll сделал вид, будто франшизы вообще не существует.

Ни тизера, ни постера, ни намека. Благо, есть и хорошие новости — продолжение тайтла получило дополнительный бюджет.

В истории с третьим сезоном появился неожиданный игрок — Netmarble, создатели мобильного хита Solo Leveling: Arise. Компания вложила в производство аниме 2 миллиарда вон, или примерно $1,4 млн, и теперь владеет 20% проекта.

Для сравнения: раньше права делили D&C Media, Sony и Piccoma. Новые деньги — это не просто «спасибо за донатик», а мощный сигнал: третьему сезону, похоже, все-таки быть. Иначе зачем такие движения? Не ради очередной игры же.

Ситуация напоминает прокачку самого Джин Ву: стоишь вроде бы на месте, а потом бац — новый ранг, новые навыки и сундук с золотом. Только в этот раз сундук открыли разработчики игр.

Netmarble заинтересованы в том, чтобы бренд рос: у них на подходе рогалик Solo Leveling: Karma, продолжаются апдейты в Arise, а на Netflix варится лайв-экшен с Хан Со-хи и Пеном У-соком в главных ролях. Параллельно выходит манхва-продолжение «Рагнарек».

Так что даже если Crunchyroll тянет время, франшиза живет во всех направлениях. А для фанатов главный вывод прост: пока студии договариваются, Сон Джин Ву уже апгрейднулся до уровня «миллиардер».

Ранее мы также писали: От E-ранговых до Сон Джин-Ву: как в мире «Поднятия уровня» появились охотники — одним щелчком могут снести целый район