Создатели «подложили свинью» жюри: что стоит ждать от нового сезона шоу «Маска» — дата премьеры уже известна

Популярное шоу «Маска» получило продолжение. В 2026 году зрителей ждет уже седьмой сезон.

Персонажи и жюри: что интересного

Создатели проекта определились с персонажами. В новом сезоне на сцену выйдут такие герои, как Баран, Бобер, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат.

Определился и состав жюри, которому предстоит оценивать выступления и угадывать личностей под масками. Новый участник будет лишь один. В судейскую коллегию вошли артисты Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и загадочный пятый участник. Ведущим снова станет Вячеслав Макаров.

«Сюрприз» от создателей

Сезон обещает быть сложным, ведь создатели изменили пропорции костюмов: одни маски теперь будут очень высокие, другие — низкие, то есть угадать по росту больше не выйдет. Наиболее легкими на вес окажутся образы Коралла, Одуванчика и Суриката. При этом конструкции масок Жирафа, Бобра, Лягушки, Одуванчика и Колибри потребуют от участников особого мастерства. Например, костюм Лягушки украшен девятью килограммами страз, а для меха Бобра было протестировано более 20 вариантов опушки.