Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Создатели «подложили свинью» жюри: что стоит ждать от нового сезона шоу «Маска» — дата премьеры уже известна

Создатели «подложили свинью» жюри: что стоит ждать от нового сезона шоу «Маска» — дата премьеры уже известна

31 января 2026 11:54
Кадр из шоу «Маска»

Премьера очередного сезона состоится уже 8 февраля.

Популярное шоу «Маска» получило продолжение. В 2026 году зрителей ждет уже седьмой сезон.

Персонажи и жюри: что интересного

Создатели проекта определились с персонажами. В новом сезоне на сцену выйдут такие герои, как Баран, Бобер, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат.

Определился и состав жюри, которому предстоит оценивать выступления и угадывать личностей под масками. Новый участник будет лишь один. В судейскую коллегию вошли артисты Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и загадочный пятый участник. Ведущим снова станет Вячеслав Макаров.

«Сюрприз» от создателей

Сезон обещает быть сложным, ведь создатели изменили пропорции костюмов: одни маски теперь будут очень высокие, другие — низкие, то есть угадать по росту больше не выйдет. Наиболее легкими на вес окажутся образы Коралла, Одуванчика и Суриката. При этом конструкции масок Жирафа, Бобра, Лягушки, Одуванчика и Колибри потребуют от участников особого мастерства. Например, костюм Лягушки украшен девятью килограммами страз, а для меха Бобра было протестировано более 20 вариантов опушки.

Фото: Кадр из шоу «Маска»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего Читать дальше 20 февраля 2026
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» «Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» Читать дальше 20 февраля 2026
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском» «Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском» Читать дальше 20 февраля 2026
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест «Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест Читать дальше 20 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8 В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8 Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше