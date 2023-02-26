Создатели «Клона» нагло лгали зрителям: вот как обманывали наивных людей

Сценаристы популярных сериалов довольно часто пренебрегают реальными фактами и в угоду сюжета создают невероятные сцены, которых просто не могло быть в обычной жизни. В бразильской мыльной опере «Клон» также не обошлось без таких странностей.

Поскольку создатели сериала были родом из католической страны, то традиции мусульман были для них весьма трудны к восприятию. К тому же им необходимо было добавить на экраны ещё больше драмы.

В итоге зрители увидели, что женщины в арабских странах бесправны и не имеют своего голоса даже внутри семьи.

По сюжету Жади была вынуждена выйти за Саида, который был для неё абсолютным незнакомцем. На таком примере сценаристы показали, как строги мусульманские запреты, хотя в реальной жизни, девушки придерживающиеся этой религии, имеют достаточно много прав. Но для сериала выгодно было это не упоминать и создать на экране еще больше напряжения.