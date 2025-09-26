Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»

За качество трюков можно не переживать.

Франшиза «Джон Уик» давно переросла рамки обычного боевика. Киану Ривз превратил своего киллера-отставника в культурный символ, а студия Lionsgate выстроила вокруг него целую медиаимперию.

И хотя фанаты все еще ждут пятую часть, Голливуд решил: ждать нельзя. Если не получится новый «Уик», то хотя бы что-то похожее.

Новый проект — «Мистер»

Рабочее название будущего боевика — «Мистер». Главную роль исполнит Джош Бролин, которого зрители знают по «Дэдпулу 2» и «Мстителям», где он играл Таноса.

Как и Киану, он давно вышел из возраста «молодых героев», но именно в этом и кроется шарм: зрители любят, когда опытный мужчина раздает люлей плохим парням.

Режиссерское кресло займет Уэйд Иствуд — известный постановщик трюков, который работал над «Миссией невыполнима» и «Джуманджи». Так что в части экшена за проект можно быть спокойным: трюки точно будут на уровне.

О чем сюжет

Главный герой просыпается в странном доме, заляпанном кровью. Он не помнит, как сюда попал, и постепенно пытается восстановить воспоминания. С каждой новой зацепкой из прошлого на него выходят наемные убийцы — бывшие любовницы, лучший друг и прочие «призраки».

Выбраться живым можно только одним способом: объединиться с дочерью, которая тоже связана с «семейным бизнесом». Но для этого им придется сначала наладить отношения, что, похоже, сложнее, чем перестрелка с киллерами.

Продюсирует «Мистера» компания Thunder Road — та самая, что запускала «Джона Уика». По сути, это заявка на «духовного наследника» франшизы. Съемки стартуют в начале 2026 года, кастинг на ключевые роли уже идет.

К слову, Бролин в последние годы явно в топе у Голливуда. После «Орудий» он получает все больше заманчивых предложений.

Его присутствие и авторитет определяют "Мистера" и оживляют фильм во всех смыслах, — поделился режиссер эмоциями.

В 2026 году актер также будет работать с Ридли Скоттом над фантастикой «Собачьи звезды». Новинка обещает стать постапокалиптическим хитом.

