Создатель «Убийств в одном здании» рассказал чуть больше о будущем пятом сезоне — такого, по его словам, никто еще не видел

Пока фанаты «Убийств в одном здании» продолжают гадать, сколько еще человек должно умереть в том самом здании, чтобы оттуда наконец все выехали, главные герои продолжают вести свои расследования — и раскроют очередное убийство в грядущем пятом сезоне.

С каждой новой частью количество известных приглашенных актеров только растет, а само шоу следует своей собственной структуре, сформированной еще с самого первого сезона.

И все-таки что-то да изменится в новых эпизодах — и, судя по недавним откровениям создателя шоу, сюжет затронет гораздо более глобальные события.

В пятом сезоне «Убийств в одном здании» упомянут то, о чем сейчас говорят в мире

По крайней мере, на такое развитие событий намекнул создатель «Убийств в одном здании» Джон Хоффман в интервью изданию The Hollywood Reporter. По его словам, он невероятно гордится проделанной работой и уверен, что в новом сезоне будет то, чего зрители совсем не ожидают увидеть — и связано это будет как с жизнью Нью-Йорка напрямую, так и с мировыми новостями в целом.

Хоффман также добавил, что, несмотря на такие изменения, суть сериала останется прежней, а сюжет все так же будет сосредоточен на противопоставлении классики современному и нового старому.

В пятом сезоне к актерскому составу присоединятся Кристоф Вальц и Рене Зеллвегер

Хотя сам сериал и так может похвастаться звездным актерским составом, в новом сезоне второстепенные роли сыграют еще две большие звезды, а главная троица на этот раз будет вести расследование после загадочной смерти швейцара Лестера в финале четвертого сезона.

Как и раньше, полиция будет придерживаться собственной версии, но Чарльз, Оливер и Мэйбл выберут свои собственные методы, которые впоследствии приведут их к раскрытию и других нескольких шокирующих тайн.

Премьера пятого сезона «Убийств в одном здании» состоится 9 сентября на стриминговом сервисе Hulu.