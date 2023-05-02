Создатель «Титаника» прозябает на свалке: обомлеете, узнав, куда исчезли его миллионы

Одними из самых влиятельных людей в кинематографе являются отнюдь не талантливые режиссеры или именитые актеры. В этой индустрии высоко ценятся продюсеры, которые контролируют весь процесс создания фильма.

И несколько десятилетий назад в Голливуде громко звучало имя Скотта Нисона. Он принимал участие в создании мелодрамы «Титаник» и боевика «Люди Икс». Красавец с белоснежной улыбкой даже стал директором одной из известнейших американских киностудий. Миллионер владел роскошной яхтой, огромным особняком и дружил со звездами первой величины.

Но однажды продюсер отправился в путешествие по Камбодже. Там он увидел свалку, на которой дети пытались найти себе хоть какую-то еду. После этого зрелища мужчина задумался о том, как он может поддержать нуждающихся. Скотт продал все свое имущество и уехал из Америки. А позже он основал организацию, которая обеспечила жильем, образованием и медикаментами 2000 ребят из камбоджийских трущоб. Теперь Нисон большую часть времени проводит рядом с горой мусора, чтобы быть ближе к тем, кому нужна помощь.